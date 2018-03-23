美中貿易戰在打什麼 3分鐘教你看懂

2018-03-23 15:51

〔中央社〕美國總統川普今天簽署301調查結果，對中國進口產品課徵高關稅與投資限制，中國也在不到12小時後提出報復清單，美中貿易戰開打，但如同所有的戰爭，結論可能是沒有贏家。

今年1月川普（Donald Trump）語出驚人地表示，當初支持中國大陸加入WTO（世界貿易組織）是錯誤決定，雙邊貿易烏雲密布。

美國接連對太陽能電池、洗衣機的防衛措施，對鋼鋁課徵懲罰性關稅，緊接著又宣布301調查結果，讓301、美中貿易戰等西元1980、1990年代的歷史名詞再度回到世界舞台，主因在川普對WTO的不信任，讓雙邊制裁手段凌駕於多邊貿易體系規範。

什麼是301條款？

根據美國西元1974年綜合貿易與競爭法第301條款，美國貿易代表與總統可應申訴或自主決定對外國政府「不合理或不公正」的貿易措施發起「301調查」，並採取單邊制裁措施，如撤銷貿易優惠、徵收與受損規模相當的報復性關稅等。

第二次世界大戰後，隨全球貿易量成長，各國發生貿易摩擦頻率也隨著增加，美國是主要消費出口市場，在全球貿易體系建立前，美國大量運用301手段保護國內產業，台灣、南韓與日本等亞洲經濟體常成為標靶，雙邊談判頻繁，火雞肉開放、智慧財產權等都在台灣貿易史上留下烙印。

301是片面制裁手段，主控權幾乎都在大國手中，美國在1970、1980年代，常用「301調查」手段處理對他國的貿易逆差。1980年代前後，中國大陸尚未崛起，當時日本是對美國貿易順差最大的國家，美國在1976到1989年間，對日本鋼鐵、電信、醫藥及半導體等製造業發起14起301調查。

除一般301條款，美國1988年在1974年貿易法基礎上設置針對智慧財產權的「特別301條款（special 301 ）」與針對重大貿易障礙（市場開放）的「超級301條款（super 301）」，並在1989年首次啟用超級301條款，認為日本在超級電腦與衛星等方面封閉市場，經協商後，日本最終開放相應的國內市場。

美中曾4次互提報復清單 終以談判收場

1990年代末期，大陸採取改革開放政策，經濟崛起並積極融入全球市場，對美國的貿易順差也逐漸擴大，美國曾在1991年、1994年及1996年分別對大陸啟動「特別301調查」，3次中方都在美方公布報復清單後同樣以報復清單回敬，而美國在1996年啟動特別301調查後，直接宣布如果大陸不採取措施，將對大陸出口價值約20 億美元的產品課徵懲罰性關稅，但3次角力最終都透過談判解決，達成3項智慧財產權協議。

除智慧財產權問題，美國1991年也曾針對大陸對美國商品進入大陸市場設置不公平貿易壁壘問題，啟動301調查，並在1992年祭出價值39億美元的報復清單，最終達成協議，大陸承諾未來5年內對美國商品取消進口壁壘。

1994年關稅暨貿易總協定（GATT）烏拉圭回合談判決定成立WTO，大陸就表態希望成為創始會員，最後大陸僅列為觀察員，中國大陸遲至2001年才成為WTO會員。

WTO開啟多邊貿易規範 美301受箝制

WTO1995年成立後，會員國間如果有貿易爭端，都須透過WTO下的爭端解決機制處理，許多國家將美國以單邊行使貿易措施的案子告上WTO，如2002年歐洲聯盟、日本與南韓等8國針對美國鋼鐵201案，向WTO提出控訴，WTO2003年底裁定美方違法，應回復正常關稅稅率，扭轉過去單邊行使貿易措施情勢。

2010年，美國鋼鐵工人聯合會曾根據301條款提出申訴，要求美國政府對大陸綠能工業啟動301調查，最終美中雙方在WTO爭端解決機制下達成協議，未採取任何貿易制裁措施，這也是最近一次美國對大陸啟動301調查。

不過，美中雙邊經濟安全會議中持續討論的智慧財產權議題，遲遲沒具體進展，加上美國對大陸貿易逆差持續擴大，川普去年上任後，對WTO的不信任，讓美中以及全球貿易陷入險境。

川普今年接連祭出對太陽能與大型洗衣機的防衛措施、對進口鋼鋁產品課徵懲罰性關稅，都被外界認為是劍指大陸的激烈行動；接著公布針對大陸的301調查結果，外界普遍認為，川普一連串激烈措施，是為讓大陸直接與美國面對面，解決美國對大陸的巨大貿易逆差，但這次相較過去更激烈的手段，波及範圍甚廣，除美國國內有不少反對聲音，被夾在中間的其他國家如歐盟、加拿大等都表示反彈，甚至揚言報復。

貿易戰沒贏家 台灣產業備受衝擊

其中，台灣立場更艱困，因與大陸產業關聯性高，許多台商在大陸投資，且有許多對大陸出口的中間財所製成產品最終銷售到美國，根據經濟部提供資料，台灣去年輸往大陸（含香港）中間材金額為1133.2億美元（約新台幣3.4兆元），占台灣輸往大陸（含香港）總出口額86.97%，扣除WTO ITA協定項目後約292.3億美元（約新台幣8769億元）。

如果美國對大陸制裁，台灣不可避免會受衝擊，而現階段政府能做的就是透過雙邊諮商方式，盡量向美國爭取豁免，間接受衝擊部分，則要靠業者分散市場因應。

未來如果美國對大陸的貿易逆差仍未獲得可令川普滿意的解決結果，貿易戰勢必越演越烈，美國可能面臨其他國家狀告WTO的問題，但走完裁定程序至少要花上一、兩年，對被制裁國的產業衝擊已造成，美國國內也會因進口關稅增加，造成成本增加而受更大層面影響。

川普端出以301條款及各種單邊制裁措施來「維護美國利益」，但大陸甚至其他國家是否買單尚待觀察，可確定的是這只是貿易戰的開端，而貿易戰中沒有贏家。