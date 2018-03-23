議員涉性騷3女記者無懲處 俄媒不敢派人採訪國會

俄羅斯下議會議員、外交委員會主席斯盧茨基（Leonid Slutsky）被3名女記者指控性騷，最後無任何懲處，讓多家俄媒不再派人去下議院採訪。（歐新社）

2018-03-23 11:28

〔即時新聞／綜合報導〕MeToo之火燒不到俄國？俄羅斯下議會議員、外交委員會主席斯盧茨基（Leonid Slutsky）被3名女記者指控性騷，國會倫理委員會經過討論後，認為對斯盧茨基的指控是沒有根據的，因此不會有任何懲處。此裁決一出讓多家俄媒人人自危，擔憂記者慘遭狼爪卻投訴無門，宣布不再派人前去下議院採訪。

據《CNN》報導，2名女記者在獨立廣播公司Dozhd網站上匿名發表遭斯盧茨基性騷的過程，這讓現任RTVI電視台副總編輯柯蒂凱德茲（Ekaterina Kotrikadze）決定站出來揭露國會議員的行徑，她透露自己在為喬治亞電視台工作時，被斯盧茨基邀請到他的辦公室，沒想到一進去門就被關上，議員將她推到牆邊試圖強吻還想亂摸。

柯蒂凱德茲說，事情發生後她回到公司，沒有想過要公開這些事，因為她以為遭到性騷是自己的錯，但看到2名女記者有類似的遭遇，讓她決定打破沉默，並強調莫斯科的勇敢女記者正在做正確的事。

斯盧茨基對相關指控一概否認，並回嗆「試圖讓斯盧茨基成為俄羅斯的哈維溫斯坦（好萊塢淫魔編劇），根本就是一個卑劣而粗暴的挑釁，必然會失敗。」俄羅斯國會倫理委員會最後裁定，由於女記者投訴的時間和俄國總統大選時間相當接近，可見是有選擇性的爆料和事先安排好的選舉奧步，斯盧茨基將不會受到懲處。

柯蒂凱德茲聽到裁決結果時相當震驚，因為國會倫理委員會竟然攻擊受害女記者們，將她們視為騙子，那些指控也被當成選舉時的抹黑手段。

不過，莫斯科電台Ekho Moskvy、新聞機構RBC、TV Rain和RTVI，都宣布停派記者前往下議院採訪，因為在那裡工作不安全。柯蒂凱德茲對此相當振奮，因為這是俄國記者首次沒有遵守國家的決定而團結起來。