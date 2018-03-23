川普新任國安顧問是他！ 「鷹派親台」曾倡美軍駐台

美國總統川普稍早在推特上表示，波頓（John Bolton）將取代麥馬斯特（H.R. McMaster）成為新任的國家安全顧問。波頓以其對中、韓的強硬鷹派態度聞名，並對台灣友善。（路透資料照）

2018-03-23 08:39

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普近期動作頻頻，他稍早在推特上表示，波頓（John Bolton）將取代麥馬斯特（H.R. McMaster），成為新任的國家安全顧問。波頓以其對中、韓的強硬鷹派態度聞名，並對台灣友善。

川普在推特上指出，他很開心地宣布，波頓將任國家安全顧問，川普說自己非常感謝麥馬斯特的貢獻，並稱兩人還保持朋友關係。

《路透》報導，這次的任命意味著川普引進更多與他觀點相似的官員，並稱波頓長期以來一直對北韓保持強硬態度，甚至不惜軍事行動，外界也預期他對中國採鷹派立場、較為對立。

此外，波頓和台灣頗有淵源，他長期支持台美關係，曾主張台灣在聯合國應享有席次。2007年赴台演講時，也曾公開呼籲美國應盡速跟台灣復交，雙重承認中國與台灣。

波頓去年曾在《華爾街日報》投書指出，美國應該重新檢視「一中政策」，加強和台灣的軍事合作關係，將有助於對抗北京的好戰，並認為美軍應該減少部分駐日人力，改派往台灣駐守。

《美國之音》報導，南加州大學美中學院國際關係副教授林丹（Daniel Lynch）先前曾分析，如果波頓真的成為白宮新的國家安全顧問，那川普可能將「落實」台灣關係法，允許台美高官互訪。