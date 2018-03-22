中國「櫻花海洋」造假 買票觀賞全是塑膠花

中國一間展覽公司在浙江溫州某間生態莊園辦旅遊節，大打櫻花海洋等噱頭，結果園區裡頭的櫻花全是塑膠做的。（圖擷取自澎湃新聞）

2018-03-22 17:42

〔即時新聞／綜合報導〕這也能假？中國一間展覽公司在浙江溫州某間生態莊園辦旅遊節，廣告上打出可觀賞櫻花海洋、櫻花大道等噱頭，還配以不少櫻花美景圖，許多民眾見到廣告後信以為真，在活動開始當天買票進場，結果竟發現裡頭的櫻花全是「塑膠」做的，沒有一株是真的，十分傻眼，當地主管機關之後接獲受害者投訴，要求園區退款給民眾。

根據中國媒體《澎湃新聞》報導，一篇題為「就在溫州！2018櫻花、桃花、稻草人文化旅遊節隆重舉辦！門票免費送！約嗎？」的廣告文章14日在微信公眾號刊出，廣告中稱溫州某生態莊園17-18日舉辦旅遊節，可觀賞櫻花海洋、櫻花大道，廣告還配以不少櫻花美景圖，更稱用手機出示該篇文章，原價50元人民幣（約233元新台幣）的門票，只要花25元人民幣（約116元新台幣）就能買到。

結果到了17日，許多看了廣告的民眾抵達莊園要賞花，他們買票進場後，才發現園區內的櫻花全是假的，都是用塑膠做成，沒有一株是真的櫻花，之後有受害者向當地的主管機關投訴。

溫州市監局接獲投訴後，市監局甌江口分局執法人員要求莊園配合調查，並代瞳觀展覽服務公司先行退還門票費用。

生態莊園負責人王女認為，責任不在莊園這方，她只是提供場地，給廣西的「瞳觀展覽服務公司」辦櫻花節，她事先也不知道是假花，展出時才知道，後來她要求對方貼出告示說明是「仿真花」，可是14日那篇文章的廣告效應太大，許多人對假花很有意見。

瞳觀展覽服務公司負責人陳男表示，櫻花是從山東運過來，途中全謝了，重新運會來不及，只好用假花代替，目前已退還1萬多元人民幣（約4.6萬元新台幣）的門票和相關費用。