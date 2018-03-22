無視侵權警告 墨國狂播《七龍珠超》完結篇全場嗨翻

墨西哥政府在各大廣場架設舞台，直播《七龍珠超》完結篇影片，吸引逾十萬民眾觀看。（圖擷取自codigoespagueti）

2018-03-22 13:43

〔即時新聞／綜合報導〕日本知名漫畫巨作《七龍珠》的魅力在過去20年間席捲全球，成為史上最成功的漫畫作品之一，由原作鳥山明參與製作的系列作《七龍珠超》的完結篇近日在墨西哥上映，主辦單位在不少廣場搭建舞台讓群眾公開觀賞，然而此舉卻涉侵權而遭日方警告。

綜合墨國媒體報導，墨西哥各州政府近日在許多廣場搭建舞台，聯合播放《七龍珠超》完結篇，共有逾十萬民眾參與。只見現場架設了大螢幕，主辦單位還在場地四周布置了許多七龍珠知名角色的人形立板，營造氣氛之餘還可供民眾拍攝。

影片播防期間，只見觀眾聚精會神緊盯著螢幕，劇情緊湊時更有不少民眾高呼「GoKu（孫悟空，為七龍珠系列作的故事主角）」之名，更有人在悟空陷入苦戰時高舉雙手，欲傳輸元氣讓他快點集出「元氣彈」戰勝敵人。

這場活動雖獲得巨大成功，但擁有《七龍珠超》版權的日本公司曾在事前提出警告，質疑公開播放影片此舉似乎違反雙方契約，有侵權之嫌，日本駐墨西哥大使館也發函給墨國政府關心此事，至於主辦方最終是否有與版權持有方達成協議，目前仍未獲證實。

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