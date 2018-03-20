涉案臉書個資外洩公司 高層自爆用非法手段控制選情

2018-03-20 22:29

〔即時新聞／綜合報導〕分析公司「劍橋分析」（Cambridge Analytica），日前遭媒體爆料不當擷取逾5000萬臉書用戶的個資。該公司近日又遭媒體揭露，高層曾自爆能夠透過行賄、前間諜、假證件與性工作者等手段，暗中控制各地的選情。

英國《第四頻道新聞台》（Channel 4 News）私下進行了秘密調查，劍橋分析執行長尼克斯（Alexander Nix）自爆，位於英國的劍橋分析，暗中在世界各地投入選戰，包括利用分包商，以及幌子公司運作。

在某次對談中，談及如何挖對手的黑料時，尼克斯表示，他們能夠「派一些女性到候選人的家中」；尼克斯也稱讚烏克蘭的女性「非常漂亮」，並說「我發現這招很有用」。

尼克斯在另一段對話也說：「我們會給予候選人一筆為數龐大的資金，資助他的競選活動，以換取土地。我們也會將整個過程錄下來，將我們的臉打上馬賽克，並上傳到網路。」

「劍橋分析」是一間在美國註冊，並在英國營運的公司。但根據英國的「反賄賂法」（Bribery Act）與美國的「海外反腐敗行為法」（Foreign Corrupt Practices Act），向公務員行賄，都屬於違法行為。

《第四頻道新聞台》的記者喬裝成「喬事人」，並在去年11月至今年1月這段期間，在倫敦多間旅館錄下一連串對話。與會的人士除了尼克斯以外，還有劍橋分析全球政治（CA Political Global）董事總經理滕博爾（Mark Turnbull）及劍橋分析資料長泰勒（Alex Tayler）。

在接連幾個會面中，這些高層人士不斷吹噓劍橋分析，以及其母公司戰略溝通實驗室（Strategic Communication Laboratories），操作過全球超過200多場選舉，包括奈及利亞、肯亞、捷克、印度及阿根廷等國。

尼克斯目前也遭到指控，誤導一個國會的特別委員，但他否認一切指控。