明明被徐曉冬痛扁還裝狠 「葉問傳人」這話讓網友怒了

徐曉冬（左）與丁浩對決。（圖擷自youtube）

2018-03-20 20:09

〔即時新聞／綜合報導〕中國「格鬥狂人」徐曉冬日前復出，在一場比賽中痛扁「葉問傳人」詠春拳師丁浩。不過丁浩卻在比賽後放話，指稱徐曉冬只是抗打能力強一點，還自認這場拳賽是徐曉冬被他打慘，「問他這兩天能不能吃飯」，引來網友痛批。

徐曉冬日前和曾嗆聲的詠春拳師丁浩對戰，比賽只進行3分鐘，但從公開的影片中明顯看出情勢幾乎一面倒，徐曉冬多次擊中丁浩，還把摔倒在地，到比賽結束時，丁浩累坐在地上，好幾人趕緊上前查看傷勢，徐曉冬則在一旁向觀眾鞠躬致意。

不過現在微博上卻流傳一段丁浩賽後的訪問影片，他在訪問中直言，徐曉冬只是「抗打能力強了一點，並沒有什麼」，他自認「出手快了些」，可能命中徐曉冬7、8拳。

丁浩也提到，自己體重只有70多公斤，徐曉冬應該比他重，「MMA（綜合格鬥）是不是講究按體重分級？我敢上去打，是不是？徐曉冬比我還先掛彩。」丁浩也說，他的身體並沒有事，晚上還去喝了酒，他反而要大家去採訪徐曉冬，「問他這兩天能不能吃飯」？

許多中國網友看到丁浩的訪問影片後都大罵「現在武術都是這麼厚顏無恥的人？」、「不要臉！」、「丟人。」也有人幽默表示，「又是內傷？」、「徐曉冬深受重傷，六十年內必死無疑。」