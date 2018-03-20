「哪裡買？」真「關鍵」 Google聯合零售商挑戰亞馬遜

2018-03-20 19:57

〔即時新聞／綜合報導〕Google搜尋很方便，許多消費者常常搜尋「XXX哪裡買？」，如今Google打算讓這類問句不再只是搜尋關鍵字，還要與零售商合作販賣商品，獲得新商機。

綜合媒體報導，Google正在與多家大型零售商洽談合作事宜，包含好市多（COSTCO）、沃爾瑪公司（Walmart）、Target、Home Depot以及Ulta Beauty等等，希望能透過Google搜尋引擎、Google Express購物服務，與Google Assistant行動助理，將消費者引導至合作的實體通路商購買商品，Google再從中抽取服務費，和在Google平台上刊登廣告不同。

Google零售購物總裁Daniel Alegre表示，會構思這款新服務，是因為常常有網友上傳圖片至Google搜尋「哪裡可以買到這個？」、「XX產品哪裡買？」。Google認為，他們的搜尋引擎對於消費者有決定性的影響力，因此計畫與美國各家零售商合作，意圖從一直在市場上獨占鰲頭的亞馬遜（Amazon）手中搶回客戶。

不過，許多分析資料都指出，其實大部分的消費者都習慣在Google搜尋後，回去亞馬遜購物，因此Google究竟能從這項新商機中得到多少利益，目前仍是未知數。