歷經愛貓走失之痛！ 5年後竟在「鄰居」家奇蹟重逢

Muturi的愛貓Panther。（圖擷自Nguhi Muturi的推特）

2018-03-20 14:44

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州有一名女子Nguhi Muturi日前在推特上分享她與走失的貓重逢的感人故事。5年前她經歷愛貓走失之痛，沒想到5年後他們奇蹟似地在「鄰居」家重逢！

綜合媒體報導，小黑貓Panther是Muturi養的第一隻小貓，5年前走失後就被安置到其他城市的收容所，在即將被安樂死的前一天，一位好心的女士前來領養牠，Panther便以「Charlie」展開新生活。新生活展開沒多久，小黑貓又被輾轉交給女士的父母照顧，而這對父母正好就是Muturi的鄰居。

據悉，Panther的新主人先前養了一隻哈士奇，但由於照顧不來，便讓Muturi領養回家，並改名為Trotsky；就這樣Muturi養著鄰居的狗，鄰居養著Muturi的貓。Muturi表示，Panther到他們家後，就馬上衝向以前最常待的位子，她也表示對於能夠在5年後與愛貓重逢感到不可置信。

鄰居得知消息後也感到相當驚訝，便詢問Muturi是否要將愛貓領回，但考量到他們家除了哈士奇以外還有一隻貓，最後決定還是讓Panther住在鄰居家，而鄰居也歡迎Muturi隨時去他們家看貓，以解她的相思之情。

hi I can’t believe this is real because I am still in shock but my first pet ever my cat panther just came home today after going missing FIVE YEARS AGO. FIVE. YEARS. AGO. — nguhi （@ngvhi） 2018年3月16日

Muturi對於5年後與愛貓重逢感到不可思議。（圖擷自Nguhi Muturi的推特）