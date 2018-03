歷經愛貓走失之痛！ 5年後竟在「鄰居」家奇蹟重逢

2018-03-20 14:44

〔即時新聞/綜合報導〕美國德州有一名女子Nguhi Muturi日前在推特上分享她與走失的貓重逢的感人故事。5年前她經歷愛貓走失之痛,沒想到5年後他們奇蹟似地在「鄰居」家重逢!

綜合媒體報導,小黑貓Panther是Muturi養的第一隻小貓,5年前走失後就被安置到其他城市的收容所,在即將被安樂死的前一天,一位好心的女士前來領養牠,Panther便以「Charlie」展開新生活。新生活展開沒多久,小黑貓又被輾轉交給女士的父母照顧,而這對父母正好就是Muturi的鄰居。

據悉,Panther的新主人先前養了一隻哈士奇,但由於照顧不來,便讓Muturi領養回家,並改名為Trotsky;就這樣Muturi養著鄰居的狗,鄰居養著Muturi的貓。Muturi表示,Panther到他們家後,就馬上衝向以前最常待的位子,她也表示對於能夠在5年後與愛貓重逢感到不可置信。

鄰居得知消息後也感到相當驚訝,便詢問Muturi是否要將愛貓領回,但考量到他們家除了哈士奇以外還有一隻貓,最後決定還是讓Panther住在鄰居家,而鄰居也歡迎Muturi隨時去他們家看貓,以解她的相思之情。

hi I can’t believe this is real because I am still in shock but my first pet ever my cat panther just came home today after going missing FIVE YEARS AGO. FIVE. YEARS. AGO.