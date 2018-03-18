嬰靈報明牌？中132張彩券 泰男子一夕致富

泰國1名男子西提猜告訴當地媒體，他曾經得到泰國靈童「古曼童」的托夢，「古曼童」在夢中告訴他數字82。西提猜因此買了132張末2碼都是82的彩券，最後竟然真的中獎了，讓西提猜贏得了26.4萬泰銖的獎金。（圖翻攝自《泰國網》）

2018-03-18 23:09

〔即時新聞／綜合報導〕買彩券能中1張就已經很幸運了，泰國有1名男子竟然因為「求明牌」，1次中了132張彩券，總共贏了26.4萬泰銖（約新台幣24.6萬元）的彩金。

綜合媒體報導，泰國1名男子西提猜（Sitthichai Yoddamnone）告訴當地媒體，他曾經得到泰國靈童「古曼童」的托夢，「古曼童」在夢中告訴他數字82。西提猜醒來後又問了在「古曼童」神像旁玩耍的3歲孫子，彩券會開出哪個號碼，他的孫子竟然也回答82。於是西提猜奔波許多地區，花了1萬多泰銖（約新台幣9850元），買了132張末2碼都是82的彩券，最後竟然真的中獎了，讓西提猜贏得了26.4萬泰銖的獎金。

「古曼童」在泰國被視為聖物，人們普遍相信「古曼童」可以帶來好運，「古曼童」的做法通常是將泥土、骨灰或人體部份屍骸放入模具，型塑成孩童的模樣，在經過法師或高僧加持，引來意外死亡或墮胎而死的嬰靈入住。