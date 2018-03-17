普亭祝賀習近平連任國家主席 暗示將有「普習會」？

2018-03-17 13:52

〔即時新聞／綜合報導〕中國第13屆全國人大日前修憲廢除國家主席任期制後，今（17）以2970票全數贊成，選出習近平連任新一屆國家主席和中央軍委主席。俄羅斯2018總統大選參選人之一，現任俄國總統普廷也向習近平發賀電，表示習能連任國家主席，「再次證明了您的崇高威望」，也說「將非常高興同您舉行新的會晤」。

據《新華網》報導，中國第13屆全國人大今以2970票全數贊成，選出習近平連任新一屆國家主席和中央軍委主席。正在競選2018年俄羅斯總統的現任總統普廷向習近平發賀電，表示衷心祝賀習當選中華人民共和國主席，並稱「中國全國人民代表大會作出的這一決定再次證明了您的崇高威望，也是對您為推動貴國經濟社會快速發展，在國際舞台上捍衛國家利益所作貢獻的肯定」。

賀電中寫道，中俄關係在很大程度上，由於習近平的推動，「近年來達到前所未有的高度，成為大國之間發展平等互利合作的真正典範。我將非常高興同您舉行新的會晤。相信在雙方的共同努力下，我們一定能進一步鞏固俄中全面戰略協作夥伴關係，並賦予其新的內涵」。

賀電最後寫，中俄交往「無疑將增進友好的俄中兩國人民的福祉，促進歐亞大陸和全世界的安全與穩定。衷心祝愿您身體健康，萬事如意，在國家主席這一重要的崗位上不斷取得新成就」。

若普廷順利連任俄羅斯總統，期任職總統的時間將長達20年。