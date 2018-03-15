轟隊友滑冰太慢 南韓女將被社會譙到神經衰弱住院

2018-03-15 17:27

〔即時新聞／綜合報導〕2018平昌冬奧競速滑冰女子團體追逐賽，南韓隊女將金寶凜（Kim Bo-reum）、朴鎮媛（Park Ji-woo）將無緣晉級歸咎於隊友太慢，目前已有60萬南韓民眾在青瓦台官網連署要求將2人踢出國家隊，金寶凜目前被民眾譙到神經衰弱，與母親一同住進老家醫院。

根據《法新社》報導，南韓國內相當重視校園、職場所發生的霸凌事件，金寶凜、朴鎮媛2人的言論，被社會視為嚴重背叛團隊精神，60萬名民眾上網連署，要求官方將他們踢出國家隊陣容，金的經紀公司「Bravo＆New」對此指出，「她在冬奧期間受到的精神創傷比我們想像的要大」。

「Bravo＆New」提到，金已在醫生建議下，與同樣被外界譙到神經衰弱的母親，一同住進老家大邱當地醫院的病房，至於母女倆是否住在同間病房，經紀公司沒有多做說明。金、朴兩人當時在競速滑冰女子團體追逐賽後，得知無緣晉級，對媒體表示都是隊友盧善英（Noh Seon-yeong）滑得太慢。

南韓民眾對此大加撻伐，有民眾認為「我看到這些運動員，在全世界都關注她們的發言時，公然蔑視、羞辱隊友，這讓我感到相當詫異」，也有民眾提到，「那些無論在學校、工作場所或是運動場上的霸凌者，都不應該被原諒」。