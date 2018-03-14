傳奇一生落幕 霍金：疾病沒有阻止我獲得成功

英國天體物理學家霍金逝世，享壽76歲。（路透）

2018-03-14 15:04

〔即時新聞／綜合報導〕英國知名天體物理學家史蒂芬霍金（Stephen Hawking）今日逝世，享壽76歲。

霍金可說是繼愛因斯坦後最家喻戶曉的物理學家，雖然霍金一生沒有獲得諾貝爾獎肯定，但他所出版的《時間簡史》以簡淺明確的方式闡述物理觀念，讓它成為全球最暢銷的科普書籍，對普羅大眾的科普知識養成有著貢獻卓越。

霍金1942年1月8日出生於英國牛津，他的父親是一名生物學家，二戰期間為了躲避德國轟炸，與霍金的母親從倫敦搬離。霍金後來在倫敦成長，並在牛津大學獲得物理學學位，而後赴劍橋大學研究宇宙學。

霍金除了在科學上的卓越天份外，也熱愛參與戶外活動，包括騎馬和划船。但在劍橋大學期間，他被診斷出「肌萎縮性脊髓側索硬化症」，也就是俗稱的「漸凍症」，導致他全身近乎癱瘓。且就在他準備和第一任妻子珍（Jane Hawking）結婚時，更被醫生斷定活不過3年。

然而，霍金成功抵禦了疾病的致命一擊，雖然後來因氣管切開手術，只能透過語音合成器說話，但他不但與妻子生下三名孩子，更完成了《時間簡史》這本重要著作，銷售量超過1000萬本，這讓霍金卻打趣地形容，「史上最受歡迎的未讀書籍」。

雖然漸凍症對他的生活帶來極為不便的影響，但霍金認為，疾病也為他帶來了一些好處，因為他在發病前就已經對生活感到無趣。

霍金的感情生活也是外界關注的焦點之一，他與大學時結識的妻子珍有20多年的婚姻，但霍金後來在1995年與他的看護結婚，令不少人感到意外。其題材後來也被改編成電影《愛的萬物論》，飾演霍金的艾迪瑞德曼憑藉此一角色獲得奧斯卡最佳男主角。

霍金後來時常在公開場合分享、談論關於科學議題，他對於地球可能在不久後遭到毀滅一事屢屢提出警告，也曾在《探索頻道》的節目中指出，假設外太空有智慧生物是很合理的想法，但他語重心長地說，外星人可能只會掠奪地球的資源後揚長而去。

縱使霍金的成年生活幾乎壟罩在漸凍症的陰影之下，但他曾寫道，疾病並沒有阻止他在家庭生活與工作上獲得成功，「人們需要的，是不要失去希望。」