「川金會」若成真... 英媒：中國將面臨3大難題！

美國總統川普5月底前可能和北韓領導人金正恩進行會談。（法新社）

2018-03-13 07:42

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普5月底前可能和北韓領導人金正恩進行會談，英國《金融時報》認為，「川金會」恐對中國造成3大難題，包括中國在朝鮮半島問題上邊緣化、北韓是否會以美制中、半島統一速度是否加快。

報導認為，川金會對中國的3大難題目前發展態勢明顯，也將決定未來半島局勢走向。中國目前在本質和現實上的確在被邊緣化，一旦在北韓核問題上被邊緣化，代表北京對半島安全環境完全失控。

文中分析指出，北韓「以美制中」的策略明顯，現在北韓在美中間玩平衡戰略，例如在北韓的冬奧代表團在賽會期間傳達的3點意見中，有2條明顯是衝著中國而來，分別是「不要求美韓停止軍演、不要求美軍撤出朝鮮半島。」

北韓為了維護自己政權的安全，金正恩可能會選擇與美國友好的政策，利用美國力量以平衡中國，這是當前不少東亞國家採取的策略，美國之所以在東亞的存在如此鞏固，就得益於東亞國家的這種策略。

另外分析提到，由於中國秉持「北韓核問題是北韓、美國之間的事」作為政策，因此照這個說法，中國並非當事者，當然無發表意見權利，更何況提出要求，這也可能導致中國在朝鮮半島被邊緣化。至於朝鮮半島統一速度是否隨「川金會」加快？分析認為，一旦北韓棄核，全球很可能就要面臨南北韓統一步伐加快的問題。