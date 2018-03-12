梅克爾新內閣14日上任 聯合政府協議出人意料

德國總理、基民盟領袖梅克爾（中）、基社盟黨魁賽賀佛（Horst Seehofer，左），以及社民黨代理黨魁紹爾茨（Olaf Scholz），週一出席記者會，簽署聯合政府協議。（法新社）

2018-03-12 20:33

〔即時新聞／綜合報導〕德國大選結束近半年後，總理梅克爾（Angela Merkel）的新內閣將在14日上任，厚達177頁的大聯合政府協議告訴德國人，新政府的施政方向為何，當地媒體在協議中挑出了5個出人意料的條款。

《德國之聲》報導，德國基民盟（CDU）、基社盟（CSU）和社民黨（SPD）在2月初達成聯合政府協議，各方就難民家庭團聚、醫療保險等議題，展開激辯，最終達成共識。今（12）日3黨領袖出席記者會，簽署聯合政府協議。這份協議寫到，「我們要使德國獲得新動力。只有這樣，我們才能確保並擴展既有成果。」

這份厚達177頁的聯合政府協議，包括了某些不尋常的條款。首先是「清潔費」，聯合政府要讓單親家長、看護家人者和老人得到家政補助金，政府將替沒有能力、沒有時間打掃家裡的人支付清潔工費用。

接著是「葡萄酒」，聯合協議明文規定，資助釀酒葡萄種植的可持續性發展，「特別是陡峭產地」，並將在國際間保護德國酒的來源標識。

「電競」也在協議中，聯合政府欲推動電競運動，甚至支持電競運動成為奧運項目。還有「除狼」條款，德國聯邦政府要求，歐盟委員會應慎查狼的受保護現狀，聯合政府將確定，在哪種情況下，可射殺狼以保護人類和家畜。

基民盟、基社盟和社民黨也相當關心德國人的飲食狀況，因無法強迫民眾多吃蔬菜，少碰廉價低品質食物，為了至少讓半成品食物更健康，將實施「國家減少戰略」，讓冷凍披薩、湯等半成品食物，少糖、少鹽和少脂肪。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆