習近平是「兩面人」？ 外媒：真面目逐漸曝光

2018-03-08 13:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國推動修改憲法，取消國家主席任期限制，被外界視作習近平「稱帝計畫」中至關重要的第一步。有外媒今撰文分析，列舉習近平上台這5年間的諸多改變，認為他的真面目隨著權力鞏固而逐漸曝光。

根據《美國之音》專文分析，習近平上台之初竭力塑造親民形象，廣赴各地視察不封路，讓中國民眾一度對他產生好感。然而，觀察家發現，隨著在位時間漸長，習近平外出派頭越來越大，出行擾民的規模也隨之增大，到了不可理喻的程度。

文內舉例，習近平去年底率領中共中央政治局其他6名常委，到上海朝拜中共第一次代表大會舊址，導致中國最大商業城市的交通完全癱瘓，成千上萬的公司及民眾不得不為他讓路而停業，與上任之初不願擾民的親民形象大相逕庭。

報導稱，習近平謀奪自身利益的功力更是高竿，一方面提倡中國教育應遵循傳統的中共教育方針，要把學生培養成革命機器的螺絲釘，另一方面卻把自己親女送至美國知名大學接受最鼓勵自由與獨立思想的教育。

此外，習近平一面打著反輔大旗，動輒以貪汙腐敗的名義追殺政敵，但在他將上台之際，外媒《彭博》便曾報導習近平家族財富近4億美元，對此習並未多做回應，但中共網管局立即在國內將《彭博》網站完全封鎖，禁止民眾瀏覽。

《美國之音》總結指出，習近平在過去這5年內行事雖看似莽撞，但卻從未損害自己或自家人的利益，強調習刻意模仿中共前獨裁者毛澤東，以一種極度自私自利的心態在統治中國。