對港獨零容忍 中共首席智囊王滬寧 傳接港澳最高領導人

中共中央政治局常委王滬寧，被傳可能成為中共港澳事務最高領導人。（法新社）

2018-03-07 06:57

〔即時新聞／綜合報導〕中共中央政治局常委的王滬寧，昨天出席香港地區人大代表小組會議，重話批港獨，強調北京中央「對港獨零容忍」，將嚴厲打擊港獨；而他的現身讓港區人大代表們很「意外」，隨後即傳言，他將接張德江，出任「中央港澳工作協調領導小組組長」，成為中共港澳工作最高領導人。

綜合媒體報導，中共「中央港澳工作協調小組」是在2003年香港50萬人大遊行後緊急設立，成為北京中央領導香港、澳門工作的議事協調機構，其成員包括中共中央政治局常委、國務院港澳辦、香港中聯辦等共18個中共黨和政府機構等，首任組長是前國家副主席曾慶紅，習近平在國家副主席任內接任組長，之後即由人大委員長張德江任組長至今。

據報導，王滬寧昨天是以中央政治局常委及中共中央書記處書記身份會見香港區人大代表，並沒有提及新的身份，而他昨天大批港獨的談話，被揣測是以「新的身份」，提出「對香港的五點希望」，強調中共中央對香港有全面管治權，貫徹「一國兩制」、依法治港、增強愛國精神和對國家認同感等；並再度警告對港獨「零容忍」，中國任何一塊土地都不容許獨立。