前俄國雙面間諜與女兒疑遭毒殺 雙雙命危

2018-03-07 00:36

〔即時新聞／綜合報導〕一名曾在俄、英情報單位遊走的雙面間諜，週日（4日）下午與一名女子在英國的購物中心，一起被發現因接觸不明物質倒下而送醫。目前已確定這名女子是這名前特工的33歲女兒，兩人至今仍未脫離險境。

綜合外媒報導，33歲的尤莉亞（Yulia Skripal）現居莫斯科，會定期到英國與父親、俄國前雙面間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）見面，2人週日被發現失去意識，倒在英格蘭西南部索爾茲伯里（Salisbury）一處購物中心長椅上。

英國警方試圖釐清，導致兩人性命垂危的「不明物質」是什麼。事發後，數名急救人員立即接受醫療人員評估身體狀況，其中1名急救人員尚未出院。目前英國反恐警察已接手調查，但強調，這並非宣布這是恐怖事件，此事對大眾沒有任何風險。

警方正在檢視索爾茲伯里一間健身房錄下的監視器畫面。畫面顯示，身分不明的一名男性和一名女性，步行接近斯克里帕爾和女兒被發現的地點。

斯克里帕爾因向英國情報機構洩露數十名俄國間諜的資訊，在莫斯科以叛國罪定罪。他在2010年「間諜交換」後，獲得英國庇護。

斯克里帕爾的親屬透露，這位前雙面間諜相信自己可能隨時被俄國特殊單位找上。斯克里帕爾的妻子、兒子和哥哥都在過去2年去世，家屬認為，有些人是在神秘情況下離世。