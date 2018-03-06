機上脫光看色情片自摸 被制止還強抱空姐、攻擊機組人員

一名馬來西亞的20歲男性，在近日搭乘馬印航空（Malindo Air）一班從馬來西亞飛往孟加拉的航班上，於機上全裸看色情片。圖為機艙內示意圖。（美聯社）

2018-03-06 12:30

〔即時新聞／綜合報導〕一名馬來西亞男性，在近日搭乘馬印航空（Malindo Air）一班從馬來西亞飛往孟加拉的航班上，於機上全裸看色情片，還試圖侵犯女性機組員，並攻擊另一名機組員。

綜合外電報導，一名20歲的馬來西亞大學生，在上週六（3）搭乘馬印航空從馬來西亞吉隆坡飛往孟加拉首都達卡（Dhaka）的航班，該男子在飛機起飛升高到約3公里後，脫下他身上所有衣服，並用他的筆記型電腦觀看色情片，同時做出自摸下體的動作。

有乘客受訪表示，當時「有機組人員禮貌要求他穿上衣服，他遵守了。但不久之後，該男在廁所騷擾了空姐」，據報導，這名男子試圖在廁所抱住一名女性機組員。而在其他機組人員試圖制止該男時，他突然憤怒攻擊其中一名組員。

所幸在乘客幫助下，機組人員以衣服綁住該男的手限制其行動，該男子身後的乘客，也全部被重新安排座位。在飛機於達卡沙阿賈拉勒（Shahjalal）國際機場降落後，該男子立即遭逮捕，並被送下飛機。

馬印航空發言人證實確有此事件，並稱：「機組人員已按標準程序，限制肇事乘客在航班上造成進一步騷擾。這名乘客抵達達卡後，由當地的安全小組陪同下機，並被孟加拉當局監禁入獄。本航空公司會繼續保持警惕，確保乘客有良好的旅程」。