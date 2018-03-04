不忍喪犬之痛 芭芭拉史翠珊複製愛犬

芭芭拉史翠珊與她養的3隻愛犬，其中1隻是薩曼莎的遠親，其他2隻則是薩曼莎的複製品。（圖擷自臉書粉絲團「Barbra Streisand」）

2018-03-04 17:47

〔即時新聞／綜合報導〕現年75歲，曾獲得美國奧斯卡、東尼獎雙影后的芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand），日前在接受訪問時透露，她的愛犬薩曼莎（Samantha）在去年以高齡14歲的年紀過世；而現在她養的3隻狗當中，1隻是薩曼莎的遠親，其他2隻則是薩曼莎的複製品。

綜合外媒報導，芭芭拉史翠珊先前接受美國娛樂雜誌《綜藝》（Vairiety）訪談時就說：「早在薩曼莎過世之前，就決定要將牠複製」。研究人員從這隻綿花面紗犬（Coton de Tulear）的嘴巴和腹部抽取細胞，並利用這些細胞成功複製出2隻狗狗；芭芭拉史翠珊將牠們分別命名為史嘉蕾（Scarlett）和維爾莉特（Violet）。

此外，芭芭拉史翠珊還領養了一隻薩曼莎的遠親「Funny Girl」，正與她在1968年出演的音樂劇《妙女郎》（Funny Girl）同名；收養後她將其命名為芬妮（Fanny），取名靈感正來自她在音樂劇中的角色－芬妮布萊斯（Fanny Brice）。

儘管史嘉蕾和維爾莉特長得和薩曼莎一模一樣，牠們的性格卻截然不同，芭芭拉史翠珊透露，正在等牠們慢慢長大，看看牠們有沒有和薩曼莎一樣的棕色眼睛，以及牠「嚴肅」的神情。

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