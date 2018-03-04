狂！2歲童連輸錯密碼 媽媽iPhone要被鎖47年

陸女的iPhone因兒子輸入錯誤密碼太多次，被停用2千5百多萬分鐘。（圖擷取自梨視頻）

2018-03-04 11:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國上海一名陸姓女子，日前把iPhone交給2歲的兒子玩，沒想到兒子卻連續輸入錯誤密碼，結果手機竟跳出「停用」訊息，顯示要過2千5百多萬分鐘，相當於47年之後，才能夠再次輸入密碼，陸女氣急敗壞地說，「怎麼可能真的要等40多年！」

據《梨視頻》報導，陸女在上月底，將自己的iPhone交給2歲半的兒子玩，想安撫小孩情緒，未料不久後iPhone卻因輸入太多次錯誤密碼而被鎖機，還出現嚇人的停用訊息，要經過2千5百多萬分鐘才能再度輸入密碼，讓她傻眼，等同於將鎖機近47年，才可以解鎖這隻iPhone。

陸女表示，「我（手機）裡面，有很多重要的聯絡人資料、照片，但真的不想把手機初始化，但也沒辦法真的等40多年！」；對此，蘋果技術工程師韋春龍則透露，若輸入密碼錯誤次數過多，iPhone會因要保護用戶的資料而自動將手機停用，「第一次大概是1分鐘，再次停用的話是5分鐘、半小時，連80年的離譜情況，也出現過」。

韋春龍近一步表示，也已向蘋果反映此情況，但目前將手機「初始化」是唯一解決方法，蘋果指出，為保障用戶個資，不會破解遭錯輸密碼而被停用的iPhone，建議用戶平時做好備份的習慣。