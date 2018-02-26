南京抗戰遺址前穿日軍服拍照 2強國男被拘留15天

2名中國男子因穿著仿製日本軍服，到南京的中日戰爭碉堡遺址前合照，遭到當地警方逮捕、拘留。（圖擷取自微博）

2018-02-26 18:28

〔即時新聞／綜合報導〕中國2名20多歲的男子日前穿著仿製日本軍服，跑到南京紫金山的抗戰碉堡遺址前拍照，他們事後將照片上傳網路，結果許多中國網友對此舉相當不滿，紛紛轉傳、並譴責此舉，還揚言肉搜，南京警方之後也展開調查，循線將2人逮捕，並處以行政拘留15日的處分。

綜合中國媒體報導，有中國網友20日在微博爆料，指出有2名男子穿仿製的日本軍服，在南京抗戰碉堡遺址前拍照，此事引起熱議，許多中國網友相當不能接受、十分憤怒，紛紛轉傳照片揚言肉搜。

南京警方之後展開調查，22日分別在四川達州和江蘇句容，將當事人25歲唐姓男子、22歲宗姓男子逮捕歸案，並於近日釋出逮捕影片。2人供稱，他們約好穿著網上購買的仿製日本軍服以及裝備，在春節假期到南京的戰爭遺址拍照，網上流傳的照片，是他們19日到南京紫金山的中日戰爭碉堡遺址前拍的。

南京警方指出，2人的行為嚴重褻瀆民族感情，造成了惡劣的社會影響，並稱，2人在警方的教育下，對自己違法事實供認不諱；警方認為，2人行為構成「尋釁滋事」，依法予以行政拘留15日的處分。