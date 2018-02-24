打擊違反北韓禁令船隻 傳美擬聯合盟國公海出擊

外媒披露，美國擬與亞洲盟國進一步加強打擊行動，包括派遣美國海岸防衛隊在內的船隻，前往亞太水域截停違反制裁令的船隻並加以搜索。（路透）

2018-02-24 13:35

〔即時新聞／綜合報導〕南北韓關係在平昌奧運前後破冰，讓朝鮮半島局勢降溫不少，但美國預計近日將對北韓祭出迄今最大規模的制裁方案，如今更有消息傳出，美國與亞洲盟國擬進一步加強打擊行動，包括派遣美國海岸防衛隊在內的船隻，前往亞太水域截停違反制裁令的船隻並加以搜索。

根據《路透》報導，美國政府高官透露，美國當局持續與日本、南韓、澳洲及新加坡等區域合作夥伴進行協商，近期更擬定新戰略方針，企圖透過更加強勢的打擊行動，擴大對違反北韓制裁令的可疑船隻進行攔截，進而阻止北韓核武計畫的發展。

不願透露姓名的官員指出，這項新的戰略將擴大舊有行動範圍，但不會對北韓實施海上封鎖，而是針對涉嫌載運違反禁令武器組件，或其他禁運貨品的船隻往返北韓，該名官員更稱，隨著行動升級，美國將考慮投入更多位於太平洋區域的軍事力量，藉此逼北韓上談判桌，迫使對方放棄核武。

由於傳出美國將對北韓祭出更為嚴苛的制裁，如今又有消息透露美國擬擴大公海上的打擊行動，《路透》評論指出，此舉料將破壞兩韓目前緩和的氛圍，使區域情勢再度升溫，同時增加前述與美國採合作關係的國家對美國軍事資源的需求。