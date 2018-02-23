東海大規模石油洩漏後 中國數百艘漁船搶撈有毒魚隻

中國東海油輪大規模原油洩漏，中國數百艘漁船竟搶撈有毒魚隻。（法新社）

2018-02-23 17:29

〔即時新聞／綜合報導〕一艘載運伊朗石油的油輪「桑吉號」（Sanchi），1月6日在中國東海與香港貨輪相撞，油輪上13萬6000噸、將近100萬桶的超輕質原油「冷凝油」洩漏，海域內魚隻極可能受到污染。中國當局表面上於附近禁漁，卻被偵測到數百艘漁船搶撈有毒海鮮！

據《BBC》報導，冷凝油是一種高毒性的原油，一般的石油洩漏後，會在海面上浮著一層閃閃發亮的浮油，但冷凝油洩漏到海中很難用肉眼觀察。中國官媒指出，在事發後10天，也就是1月16日對附近漁船進行疏散，半徑30海浬以內的地區劃為禁區。

然而追蹤捕魚活動的國際組織OceanMind表示，1月6日至1月25日，該區域內有超過400艘漁船在作業；1月26日至2月14日期間，有146艘漁船於污染海域內活躍行動。而這些漁船絕大多數都被確認為中國漁船。

著名海洋學者史坦納（Richard Steiner）也說，中國在可能受到污染的區域持續捕魚，直到最近才開始禁止。史坦納事發後曾建議中國，應該立即停止周遭所有的捕撈行為，避免任何受污染的漁業產品進入市場，但中國政府打太極，只回答了史坦納其他的問題，沒有針對此事回應他。