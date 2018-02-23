鄧小平孫女婿吳小暉遭訴 中國安邦集團被接管

已故中國領導人鄧小平外孫女婿的安邦保險集團前董事長、總經理吳小暉，因涉嫌經濟犯罪被提起公訴。（路透資料照）

2018-02-23 11:20

〔即時新聞／綜合報導〕已故中國領導人鄧小平外孫女婿的安邦保險集團前董事長、總經理吳小暉，因涉嫌經濟犯罪被公訴，同時安邦保險集團存在違反法律的行為，從23日起該公司由中國保險監督管理委員會接管1年。

綜合媒體報導，吳小暉去年6月9日被有關單位帶走調查，今（23日）中國保險監督管理委員會公告，證實吳小暉被提起公訴。

中國保監會公告顯示，吳小暉因涉嫌經濟犯罪，被依法提起公訴。鑑於安邦集團存在違反法律的經營行為，可能嚴重危及公司償付能力，為保持安邦集團照常經營，保護保險消費者合法權益，中國保監會從23日起接管期限1年。

中國保監會表示，安邦集團被接管後，會繼續照常經營，公司債權債務關係不因接管而變化，「接管工作組將積極引入優質社會資本，完成股權重整，保持安邦集團民營性質不變。」

安邦集團是中國最受矚目的保險公司之一，吳小暉2013年出任董事長及總經理，近年大手筆收購海外地產及金融機構，其中最受關注的即是2014年以19.5億美元從希爾頓集團手中收購紐約地標華爾道夫酒店（Waldorf Astoria）。