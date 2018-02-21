華裔少年命喪美校園大屠殺 西點軍校破格追授錄取！

美國佛州帕一所中學，14日驚傳大規模校園槍擊事件，造成17人喪生。其中年僅15歲的華裔學生王孟杰為讓其他同學先逃，自己頂住教室大門，卻不幸命喪槍下。（圖擷取自推特）

2018-02-21 13:20

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州帕克蘭公立麥嬌莉．史東曼．道格拉斯中學（Marjory Stoneman Douglas High School），14日驚傳大規模校園槍擊事件，造成17人喪生。其中年僅15歲的華裔學生王孟杰（Peter Wang，或譯王彼得）為讓其他同學先逃，自己頂住教室大門，卻不幸命喪槍下。美國陸軍決定授予他英勇勳章，西點軍校破格追認他為2025年的畢業生，達成他的生前心願。

王孟杰為該校新生，也是「美國預備軍官訓練團」（US Army Junior Reserve Officers' Training Corps，簡稱JROTC）的成員。槍擊案事發當時，他位於自修室，先幫其他人頂住門，讓同學儘快逃出，最後卻不幸命喪槍下，他死前最後一刻穿著JROTC的灰色制服。

綜合媒體報導，西點軍校校友馬克西（Chad Maxey）透露，校方派出上尉烏丁（Shahin Uddin）在王孟杰葬禮期間，將錄取通知書和獎學金轉交給王孟杰的家屬。馬克西說，「王孟杰在生命最後一刻仍穿著JROTC制服，他無私的英雄舉動保住數十人的性命。王是一個英雄，他值得這樣的禮遇，且值得榮耀的軍事葬禮」、「當事情感到絕望無助時，王孟杰的英雄事蹟點燃許多人採取行動的心。」

許多人被王孟杰的英雄行徑所感動，大批校友、民眾請願，希望白宮能同意用榮耀軍禮方式安葬，截至18日晚間，已經有超過7萬5000個人聯署。佛州州長斯科特（Rick Scott）表示，已經指示佛州國民警衛軍在王孟杰及另外兩名在槍擊案喪生的JROTC成員喪禮上向他們致敬；美國陸軍則會向3人追頒英勇勳章。

王孟杰有兩個分別為11歲和5歲的弟弟，父母則在西棕櫚海灘（West Palm Beach）經營餐廳，他們原本計畫全家在15日一起吃團圓飯。王孟杰的表姊陳凌（Lin Chen，譯音）說，「這已經不可能實現了，這個家也永遠不會和以前一樣了。」

王孟杰的母親在葬禮上痛哭失聲。（美聯社資料照）

王孟杰的同學前來葬禮弔唁。（美聯社資料照）