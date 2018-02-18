Facebook審查貼文靠人工 盼發展AI加速過濾

2018-02-18 17:38

〔即時新聞／綜合報導〕為了讓Facebook用戶在網路上的互動行為是正向且充滿力量的，Facebook在審查被檢舉內容的工作上仍仰賴人力，因為Facebook認為，有些文字的真正意涵只有本地人能理解。

據《中央社》報導，Facebook全球網路安全總監戴維斯（AntigoneDavis）表示，目前Facebook主要使用人力來審查被檢舉的內容，Facebook的審查團隊遍布全球，並且精通超過40種語言。因為Facebook知道，有些文字的真正意涵只有本地人能理解。

不過戴維斯透露，人工智慧（AI）可以提供一個更好的解法，主動偵測那些應該被審查的照片及影片，雖然目前仍在研發階段，Facebook已經開始讓人工智慧進行測試且精準檢舉部份內容，但完整發展這項系統仍需要幾年的時間。

平均每日有數十億則的貼文、留言和訊息發表在Facebook上，要過濾每一篇貼文是很困難的，因此Facebook只針對被檢舉的內容進行審查。

過去也曾發生過一些令人心碎的案例，戴維斯說，像是用戶在貼文中透露自殺的訊息，或是在直播上自殺。如果人們能意識到周遭正在發生的事情，或是更早向Facebook提出檢舉，或許這些悲劇將是可以避免的。

戴維斯說，「Facebook意識到直播影片的內容與安全所帶來的挑戰，我們也負起應有的責任。在維持言論自由表達的同時，Facebook也努力提供用戶一個安全且相互尊重的使用環境。」