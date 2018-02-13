日本海底火山蠢動 專家：若噴發恐奪1億人性命

位於薩摩半島沖海底火山「鬼界破火山口」，有世界最大的火山穹丘，若噴發恐奪1億人性命。（圖擷自維基百科）

2018-02-13 14:43

〔即時新聞／綜合報導〕位於薩摩半島沖海底火山「鬼界破火山口」（鬼界カルデラ），在距今7300年前發生巨大噴發後，形成世界最大的火山穹丘，日本科學家最近研究發見，火山穹丘裏頭的岩漿庫正在膨脹發展，若噴發恐奪1億人性命。

綜合媒體報導，「鬼界破火山口」的火山穹丘直徑約10公里，高約600米，體積超過32立方公里，被認為是全球最大規模的單獨的火山穹丘，神戶海底勘探中心（Kobe Ocean Bottom Exploration Center）研究人員發現，火山穹丘正在隆起，表示地層下的岩漿庫有可能正在成長，裏頭恐藏有高達體積32立方公里的岩漿。

在過去12萬年間，日本群島共經歷過10次破火山口大規模噴發，該中心主任巽好幸警告，「鬼界破火山口」地下的岩漿庫持續有岩漿供應，將來有可能成為新的活火山，未來百年內這巨型火山爆發的機率約1%，必須進行相關應對；一旦噴發後果不堪設想，巽好幸估計恐多達1億人喪生。

「鬼界破火山口」若爆發，所噴出的大量火山灰遮蔽太陽，形成火山冬天，全球將出現異常寒冷天候，同時火山爆發而引發的大規模海嘯，會席捲日本南部和中國及台灣沿岸地區，甚至連美洲大陸都會受到波及，為全球帶來嚴峻影響。