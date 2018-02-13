哈利王子5月大婚 英媒：歐巴馬已受邀

英國哈利王子與美國女星梅根．馬克爾（Meghan Markle）將在5月完婚，賓客名單成為關注焦點。（美聯社）

2018-02-13 00:28

〔即時新聞／綜合報導〕英國哈利王子與美國女星梅根．馬克爾（Meghan Markle）將在5月完婚，賓客名單成為關注焦點，有英國媒體指出，與哈利友好的美國前總統歐巴馬（Barack Obama）夫婦，已受邀參加皇室婚禮。

英國《每日星報》（daily star）報導，哈利和梅根已婉拒了身邊助理的建議，邀請歐巴馬參加他們的婚禮，一位皇室消息人士表示，盡管助理建議不要邀請，但哈利和梅根「希望以自己的方式」來行事。

有不少人擔心此舉可能讓美國總統川普（Donald Trump）不滿，可能引發外交問題。據報川普沒有被邀請參加婚禮。

哈利和梅根則通過發出需要回覆的信函來避免相關風險，最終由歐巴馬來決定要不要參加婚禮。消息人士說，「邀請已經發了，歐巴馬和他的妻子需要回覆」。這名人士還說，「我非常非常確定他們會參加」。

哈利與梅根今年5月19日將在溫莎城堡聖喬治教堂（St George's Chapel）舉行婚禮，皇室已公布細節，婚禮將在當地時間中午12時舉行（台灣時間晚間8時），由溫莎教長康納（David Conner）主持，坎特布里大主教威爾比（Justin Welby）主持交換結婚誓言的儀式。

婚禮結束後，哈利和梅根將乘坐馬車穿越溫莎鎮（Windsor），與民眾一起慶祝婚禮，2人首度以夫妻身分公開露面，最後馬車會返回溫莎城堡。哈利父親、王儲查爾斯（Prince Charles）稍後將主持晚宴，賓客以密友與王室成員為主。