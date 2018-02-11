喊18年的媽竟是偷抱走她的綁架犯 少女淚崩：妳永遠是我媽

2018-02-11 00:06

〔即時新聞／綜合報導〕美國一件綁架案近日在全美翻騰，今年剛滿18歲的女孩莫伯利（Kamiyah Mobley）不久前得知，自己喊了這麼多年的媽媽威廉絲（Gloria Williams），居然是當初綁架她的犯人！但兩人相處許久，威廉絲也對莫伯利非常好，威廉絲被捕後，兩人在審訊室相見時相擁大哭，場面令人鼻酸，引起廣大網友討論。

據《紐約每日新聞》與《ABC News》報導，莫伯利在1998年於佛羅里達一間醫院內出生，當時剛流產的威廉絲看見可愛的莫伯利，竟動了歪念頭，佯裝成護士，將才出生8個小時的莫伯利抱走。

威廉絲幫莫伯利取名「愛麗希絲」（Alexis Manigo），一路呵護「寶貝女兒」長大長大，對她疼愛有加。而莫伯利也認為，這18年來，威廉絲對她付出一切，無怨無悔，是世上最愛她的人，回憶當時3名警察上門將媽媽抓起來的時候，莫伯利感到恐懼萬分。

事件在上個月被爆出，而揭發此事的是威廉絲的合法繼女，她說：「不太能信任威廉絲這個人，因為她很狡猾！」

兩人在審訊室中重逢後，莫伯利當場嚎啕大哭，威廉絲一直安慰她：「我的寶貝，我對不起妳，我愛妳。」此外，莫伯利與獄中的威廉絲通書信，內容也常常是：「我想讓一切恢復正常，妳快回來，家裡需要妳。」莫伯利之後也與原生家庭重逢，但她仍希望，威廉絲是她媽媽這件事，永遠不變！