賣禁書曾遭中共逮捕 銅鑼灣書店老闆：年後到台灣開店

銅鑼灣書店老闆、創辦人林榮基最近透露，籌備台灣書店的事情已經基本確定，如果台灣的書店可以順利經營，便會考慮回香港再開書店。（美聯社資料照）

2018-02-08 14:26

〔即時新聞／綜合報導〕銅鑼灣書店失蹤事件主角之一的書店老闆、創辦人林榮基最近透露，籌備台灣書店的事情已經基本確定，如果台灣的書店可以順利經營，便會考慮回香港再開書店。

林榮基6日接受《德國之聲》專訪時表示，籌辦台灣書店的事基本上已經確定，過完新年之後，便會再前往台灣一趟，敲定書店是要租用還是將店買下來經營。

林榮基指出，台灣書店會依照過往銅鑼灣書店的模式，延續銅鑼灣書店的精神，沒有所謂「禁書」的概念，只有好書和壞書之分。林榮基說，台灣書店一樣會販賣「中共禁書」，主要服務台灣當地的讀者及一部份遊客，但如果中國讀者要求，仍然會想辦法郵寄書本給他們，「自由閱讀是人權的基本精神。」

對於重返香港開店的想法，林榮基說，如果台灣書店可以順利經營，下階段便會回到香港再開書店，但現在香港的政治環境丶政策越來越嚴厲，一定會遇到很大的阻礙及挑戰，但他仍然會想盡辦法去克服這些問題。

銅鑼灣書店以販售中國禁書著名，2015年以來，書店創辦人兼店長林榮基、股東桂民海、李波及員工等多人陸續在中國、香港或其他國家失蹤，最後被證實是遭中國政府帶回，引起世界關注。