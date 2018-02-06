正妹女老師嘿咻高中小鮮肉 家長支持「修成正果」

正妹女老師泰勒嘿咻18歲男學生，男方家長卻支持，希望兩人能「修成正果」。（圖擷自英國《太陽報》）

2018-02-06 10:20

〔即時新聞／綜合報導〕美國康乃狄克州一名22歲的年輕正妹老師泰勒（Tayler Boncal），在去年12月勾搭上小她4歲的18歲男學生，兩人不僅互傳曖昧鹹濕簡訊，甚至還發生至少5次性關係。消息東窗事發後，泰勒面臨可能被學校開除的命運外，也在上星期被逮捕，但男學生的家長卻對這段師生戀表達支持，還希望兩人能「修成正果」。

綜合外媒報導，泰勒在去年12月初升任柯納德高中（Conard High School）的正式老師後，沒多久就和這名男學生墜入情網，雙方傳了好幾天的簡訊後便忍不住在聖誕節當天發生第一次的性關係，事後兩人也在泰勒家中嘿咻至少5次。結果這起「師生戀」在最近東窗事發，泰勒在上星期被逮捕，學校也準備要把她開除。

泰勒被捕後坦承，自己的確和男學生發生過性關係，但這一切都是兩人心甘情願，並沒有強迫男學生，甚至連男學生的家長也向警方請求，希望可以不要起訴泰勒，因為他們相信泰勒和兒子是兩情相悅真心相愛的，也表達對這段師生戀的支持。但校方則無法接受這種事件重複發生，強調泰勒的行為早已破壞學校對老師的信任。