越南女孩大規模被盜賣到中國 國際組織盼逮人口販子

越南偏遠山村年輕女孩被賣到中國當人妻，兒童權益保護組織「國際培幼會」正與當地機構合作，謀求將人販繩之以法。（圖取自BBC）

2018-02-04 22:16

〔即時新聞／綜合報導〕在中國一胎化政策厲行下，男女比例失衡，進而引發嚴重人口販賣問題，越南偏遠山村正面臨年輕女孩大規模消失的慘境，她們可能被盜賣到中國當人妻，最小的年僅13歲。兒童權益保護組織「國際培幼會」正與當地機構合作，謀求將人販繩之以法。

據《英國廣播公司》（BBC）報導，56歲的杜（Do）住在越南僅有50人的偏遠山村，被診斷罹患絕症，他的女兒美（Mi）已失蹤兩年，當時美在市場幫忙跑腿，在離開攤位時，遭到兩個男人尾隨；據當地人透露，美可能已經被賣到中國當人妻，她現在的願望就是能在去世前看女兒一眼。

現年18歲的定（Dinh）在15歲時與朋友Lia搭便車回家，沒想到卻被送往中國，期間被鎖在一間屋子裡，並被拍照傳買家，但定後來逃脫了，而Lia再也沒有回來。

人口販子通常會向女孩佯稱可以幫助她們在中國找到工作，通常女孩為幫助家裡解決經濟困難，都會樂於接受，最後知道被騙後已經來不及。兒童權益保護組織「國際培幼會」（Plan International）指出，過去10年，這種強迫式婚姻正緩慢且持續地成長。

據越南政府數據顯示，去年1至3月期間就發生300起類似的誘拐案例，「國際培幼會」目前正進入越南的社區和學校，希望讓當地民眾，尤其是女孩，充分了解人口販賣的危險；同時，「國際培幼會」也和當地機構合作，尋找失蹤的女孩，並謀求將人販繩之以法。