日本決修勞基法 明定單月加班不得超過100小時「過勞死線」

2018-02-02 23:20

〔即時新聞／綜合報導〕據統計，日本2015年被認定過勞死的案例共有96件，日本政府決定於2018年研議修正勞基法，調整日本勞工的加班規範。而日本企業NHK也在1樁倍受矚目的過勞案件後，決心著手改善勞工待遇。

綜合媒體報導，儘管日本厚生勞動省有明訂加班工時，但日本勞基法的「36協定」卻允許雇主與員工可自行約定加班時數，不受法律拘束。而根據日本厚生勞動省統計，日本企業有半數以上都有簽訂加班協定，大企業更是9成以上都有簽訂。

日本改革的方向預計為明訂加班時數，平均每月加班不超過45小時、1年不超過360小時、單一月份加班時數不得超過100小時，預計新法案將於明年4月上路。將上限訂為100小時是因為日本將單月加班100小時訂為「過勞死線」，但是根據日媒報導，日本紅十字社醫療中心的醫師自2015年9月起1年間內，有20位醫師每月加班上限時數超過200小時，整整是「過勞死線」的2倍，2016年日本全國心血管疾病研究中心更有加班300小時的協議出現。

而日本NHK電視台在日前傳出有員工加班超過159小時過勞死後，除了下令電視台所有錄影時間都必須在晚上10點前結束之外，也決定透過引進AI技術，改善員工加班情形。計畫利用AI幫助記者輸出逐字稿，減輕員工負擔，不過因為預算限制，NHK表示可能無法在今年完成正式導入，但會逐步試驗可行性。

對於加班時數過多的問題，日本首相安倍晉三也曾提過要「改革工作方式」，能否順利完成改革，令外界引頸期盼。