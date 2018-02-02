黃之鋒獲提名諾貝爾和平獎 王丹：中國必感憤怒

中國民運人士王丹（左）與香港雨傘運動領袖黃之鋒。（合成照，本報資料照；歐新社；美聯社。）

2018-02-02 13:51

〔即時新聞／綜合報導〕香港雨傘運動代表人物黃之鋒、羅冠聰、周永康等人今天獲美國參議員提名，角逐2018年諾貝爾和平獎，現居美國的天安門學運領袖王丹在接受媒體專訪時表示，中共對此必將感到憤怒，但一切的源頭是北京當局先收緊香港自由，才導致提名出現，強調「若站在民主的一方，任何舉動都會讓中國生氣」。

根據香港《蘋果日報》報導，王丹受訪時直言這次提名對香港意義重大，代表以美國為首的西方國家，已對中國國家主席習近平掌權後情勢變化有所警惕，他說，中共目前已非過去那個致力改革開放、拚經濟發展的政黨，反而野心勃勃地在全球進行意識形態擴張。

王丹進一步表示，這場由西方民主國家與中共政權碰撞而產生的混戰，首當其衝的便是香港，這點可從美國議員提名黃之鋒等人的時間點看出。

王丹認為，對於這次諾貝爾和平獎提名，中共方面必然感到憤怒，但這是因為北京當局先收緊香港的自由，才產生提名一事，「若中共因憤怒再度收緊自由，這是邏輯上的顛倒，是不成立的」。他強調，即便沒有這次提名，北京當局仍會持續收緊香港自由，「除非我們也變成中共幫兇，否則只要站在民主和正義的一方，任何人任何事都會讓中共生氣」。

王丹接著讚許黃之鋒等學運人士的作為，認為香港目前雖已進入最黑暗的時期，「但只要能撐過去，曙光就在前面」，他最終也鼓勵年輕一代的香港人能團結一致，挺過最黑暗的時期。