動物園明星馬遭咬死 兇嫌「吉娃娃」仍在逃

美國加州這間動物園的明星迷你馬「甜蜜的威廉（右）」，上月中旬遭3隻惡犬圍攻活活咬死。（擷取自推特）

2018-02-02 12:02

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州一間動物園「Happy Hollow Park and Zoo」近日發生惡犬闖入園區，接連咬死4隻迷你馬及1頭驢子的事件，園方事後檢視畫面，發現參與攻擊的3隻狗中，竟有1隻是體型十分迷你的吉娃娃（chihuahua）。

綜合外媒報導，事發於上月15日晚間，位於聖荷西的動物園遭3隻惡犬潛入，園內的明星迷你馬「甜蜜的威廉（Sweet William）」當場遭攻擊致死。園方發現後立即將剩下的3隻迷你馬移到一個設有6英呎（約183公分）圍欄的園區，與另一頭驢子關在一起。

沒想到，這3隻惡犬食髓知味，5天後再度潛入園區，順利找到關有其餘迷你馬與無辜驢子的籠子，只是這次牠們下手更狠，眼見無法跳過6英呎的圍欄竟從下方挖地道，最終成功鑽入籠內將剩下的幾頭動物咬死。

園方工作人員趕到現場時，再度看著行兇惡犬揚長而去，不過經過後續圍捕行動目前已順利抓到帶頭行兇的2隻惡犬，至於在逃的吉娃娃被園方判定為「跟隨者」，研判未來對園內動物應無威脅。

由於死亡的迷你馬及驢子屬於園區的明星動物，個性十分溫馴，與遊客互動良好，如今不幸死亡，料想近期將影響遊客人數。據悉，落網的2隻狗狗到現在都還沒有民眾來認領，至於在逃的吉娃娃，其主人也尚未出面說明。