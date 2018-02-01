習上台後全面鎮壓 人權律師：公民社會無存在空間

2018-02-01 00:21

〔即時新聞／綜合報導〕美中關係全國委員會與美國亞洲協會近日舉行「2018年中國NGO狀況討論會」，中國人權律師滕彪表示，中共總書記習近平上台後鎮壓整個中國公民社會，使中國沒有公民社會存在的空間，中國的非政府組織（NGO）也將繼續面臨被鎮壓的趨勢。

「2018年中國NGO狀況討論會」29日在紐約舉行，2名與會的美國學者認為，中國的服務型NGO將大有發展，但以改變政策為目標的倡議型NGO處境會非常艱難，美國之音（VOA）報導指出，這2名學者及主持人在討論中，都「小心翼翼地避開」了對習近平嚴厲打壓中國公民社會的直接批評。

在台下旁聽的滕彪於開放提問時發言直指，習近平上台後，許多公民社會運動活躍人士都被抓、被判刑，並對包括維權律師、家庭教會、網路、大學、記者、社群媒體、NGO在內的整個中國公民社會進行全面鎮壓。滕彪認為，習近平越來越把中國變成歐威爾式（指英國作家歐威爾名著「1984」，描寫政府「老大哥」無所不在以控制人民）的社會，並指中國沒有公民社會存在的空間。

滕彪也指出，過去5年官方對民間社會持續全面鎮壓，加上中國的「慈善法」、「境外非政府組織境內活動管理法」及一些新推出的法規，預估2018年中國還會有更多的維權人士被抓，NGO也將繼續面臨被鎮壓的趨勢，對網路的管制也會比以前更嚴密。