中國最窮上市公司 只剩下820元...

中國最窮上市公司ST華澤，資產負債表結算只剩178人民幣（約新台幣820元）。圖為中國股市。（歐新社）

2018-01-29 10:12

〔即時新聞／綜合報導〕只要有一張新台幣1000元紙鈔，就比中國最窮上市公司還有錢！專營金屬、礦產銷售的ST華澤1997年上市，員工共有552人，卻因連年虧損已付不出工資，資產負債表結算更是只剩178人民幣（約新台幣820元）。

據《央視財經》報導，ST華澤全名為成都華澤鈷鎳材料股份有限公司，事情曝光的原因是投資人發現官網竟然進不去，該公司則回應官網因為欠繳費用所以暫停了。而在中國營運網站一開始只需投入幾千塊人民幣，後面每年更只要幾百人民幣維持，但ST華澤就是拿不出來。

從ST華澤的財報來看，2015年虧了1.55億人民幣（約新台幣7億元）、2016年虧4億人民幣（18.4億元）、2017年前三季虧掉1.15億人民幣（約新台幣5.3億元）。

報導中指出，實際到華澤在四川成都的辦公室地址，竟然只有一名員工在裡面，他還透露薪水已經欠了好幾個月，目前實際的辦公處已改到西安。但來到西安一看，500多名員工的保險和薪資全都拖欠，許多人都已自謀生路，但和華澤並未解除雇傭關係。一名職員表示，目前仍有20多人還留著，雖然沒有工資，但至少要撐住公司的殼。