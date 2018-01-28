加密貨幣遭竊案 Coincheck願掏資產121億元賠客戶

日本加密貨幣交易所Coincheck公司表示，將會從公司資產挪出460億日圓，用以賠償竊案受影響用戶。圖為社長和田晃一良（左）在26日深夜召開的記者會畫面。（美聯社）

2018-01-28 16:23

〔即時新聞／綜合報導〕日本加密貨幣交易所「Coincheck」26日遭駭客入侵，竊取價值約580億日圓（約台幣156億元）的虛擬貨幣「新經幣」（New Economy Movement，NEM），公司高層表示對投資者感到非常抱歉，將會從公司資產中挪出460億日圓（約新台幣121億元），用以彌補高達26萬受影響的用戶。

綜合日媒報導，若Coincheck遭竊數字屬實，此案將是歷來損失金額最大的加密貨幣竊案。日本金融廳也將在數日內對Coincheck作出處分。

Coincheck早前曾說，被竊走的均為客戶資產，無法保證能追回遭竊虛擬貨幣，可能也無法補償客戶的損失。

但現於官網發表聲明，將會向全體被盜去新經幣的客戶，滙款日圓到其帳戶作為賠償。賠償金額以加密貨幣交易平台「Zaif」的新經幣市價作參考，從買賣停止至公開賠償方針為止開始計算，即上週五（26日）日本時間中午12時9分至上週六（27日）晚上11點止，新經幣加權平均值88.549日圓（約新台幣23.45元）為價格賠償，乘以總用戶的擁有數量後，總值約460億日圓。

此外Coincheck表示將強化系統的安全性，並在最短的時間內重啟服務，對於受影響的業務合作夥伴、客戶十分抱歉。