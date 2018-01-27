腎臟移植苦等4年未果 他穿這件T恤逛迪士尼撿回一命

萊博維茨（左2）穿著自製印有「需要腎臟」T恤前往迪士尼樂園，被遊客拍下PO網後爆紅，最終果真找到願意捐腎的好心人。（擷取自《BBC》）

2018-01-27 14:23

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐澤西州60歲男子萊博維茨（Rob Leibowitz）罹患嚴重腎臟病急需換腎，惟其苦等多年卻仍找不到捐贈者，萊博維茨後來決定化被動為主動，自製印有「需要腎臟」T恤前往迪士尼樂園，被遊客拍下PO網後爆紅，最終果真找到願意捐腎的好心人。

根據英媒《BBC》報導，現年60歲的萊博維茨育有5名子女，12歲那年被診斷出罹患腎臟疾病後，便一直受該病困擾。然而，4年前病情急轉直下，醫師更通知他必須每週洗腎3次並移植腎臟才可保命。然而，他的5名子女中，有2名同樣罹患了腎臟疾病，其餘人選也因血型問題與其配對失敗，他因此被列入腎臟移植等候名單，卻苦候不到好消息。

隨著一年一年過去，萊博維茨的病情越來越嚴重，苦等腎臟未果的他，最終決定化身「人形廣告牌」，自製印有「需要腎臟捐贈」字樣的T恤，上面還標註電話號碼與血型，他穿著這件T恤，與孩子們一同前往迪士尼樂園，希望能在人潮中遇到願意捐贈腎臟的好心人。

這個特別的點子果然替萊博維茨吸引不少遊客目光，一對夫妻上前詢問是否能替他拍照，並將照片上傳臉書引發熱論。消息傳開後，善心人士的來電、傳訊如雪花般飛來，萊博維茨說，短短7日內就收到至少300通電話或簡訊，其中有4人表示願意捐贈，經比對後，僅與來自印第安納州的蘇利（Richie Sully）配對成功，2人上週已完成移植手術，術後復原情況良好。

萊博維茨受訪時表示，捐出腎臟的蘇利在他眼中是救命英雄，同時他承諾未來將致力推廣「活體器官捐贈」，增加民眾對這議題的認識。「正常人都有兩個健康的腎臟，捐出1個並不會損及健康」萊博維茨說，「但你卻可以拯救他人的性命」。