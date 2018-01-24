一早狂傳長輩圖 印度3支手機1支當機

許多印度人在早上互傳長輩圖道早安，結果害的每3個印度人就有1人的手機當機。（資料圖，路透）

2018-01-24 14:34

〔即時新聞／綜合報導〕許多中高年齡層的網路使用者經常會發送自製或是收到的圖片給朋友與家人，圖片內容大多是以大自然為背景，並加上一些簡單問候或人生格言，這種問候圖被年輕人稱之為「長輩圖」。然而此現象不只在台灣，印度最近也大行此道，許多印度人在早上互傳長輩圖道早安，結果害的每3個印度人就有1人的手機當機。

綜合媒體報導，Google工程師一開始抓破腦袋也不懂，為什麼印度只要一到早上就會有這麼多手機同時當機，後來才發現原來是「印度長輩圖」非常流行，不過，由於印度人普遍「網齡」較淺，所以在印度這並不是中高年齡層網路使用者才特有的文化，而是大家早上起來都會固定傳早安圖給親朋好友，大量圖片佔滿手機容量，才會許多印度人手機當機。一天下來，每3個印度人就有1個人的手機空間被塞爆。

報導指出，「早安圖」的Google搜尋比數在過去5年來成長10倍，圖搜平台Pinterest特地為印有名言佳句的長輩圖開設專區，在印度一年來的下載人數暴增9倍。長輩圖的魅力甚至連總理莫迪也無法擋，他每天早上5點起床練完瑜伽後就開始狂發問候訊息。