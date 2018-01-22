WHO提工作規劃草案：不會遺漏任何人

2018-01-22 21:16

〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）從今天起在瑞士日內瓦召開執行委員會議，WHO秘書長特沃德羅斯（Tedros Adhanom Ghebreyesus）的工作報告將提出3項10億人次目標，並強調WHO會為健康發聲，「不會遺漏任何人」。

綜合報導指出，WHO網站所公布的議程顯示，特沃德羅斯將提出「2019-2023年第13次工作總規劃」草案，這份5年工作總規劃所根據的是聯合國2030年的永續發展目標（SDGs），關係到全世界所有國家。總規劃草案也強調世界衛生組織的使命和願景是要為健康與人權發聲，會確保不遺漏任何人（no one is left behind），而且WHO也必須保護其工作不受利益衝突與不當影響所干擾。

這份草案也提出3項「10億人次」的目標，包括未來全民健康覆蓋（universal health coverage）受益人口要新增10億人、突發衛生事件發生時獲得更佳保護者（be better protected by addressing health emergencies）新增10億人，全球健康與福祉改善新增10億人。

我外交部表示，目前主力著眼於參與世衛大會，並沒有打算在WHO執委會提案。外交部也強調，已經有多個友邦及理念相近國家採取「具體行動」助我推案，其中也包括進洽特沃德羅斯與秘書處。