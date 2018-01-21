香港渣打馬拉松15人送醫 3人命危搶救

香港渣打馬拉松今（21日）開跑，卻有15名參賽者送醫，其中3人命危。（圖擷自香港渣打馬拉松官網）

2018-01-21 13:56

〔即時新聞／綜合報導〕香港渣打馬拉松今（21日）開跑，卻傳出不幸消息，共有15名參賽者送醫，其中3人命危。

據《香港01》報導，一名50歲男子參加10公里賽事，後來送醫搶救性命垂危，另兩個命危的選手分別為28歲和51歲。此外，比賽中發生選手跌倒擦傷、當場昏倒的狀況，因此除了3名命危選手之外，還有3人狀況嚴重，剩下8人情況穩定，另有一人已經出院。