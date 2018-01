H&M爭議廣告 黑人男童母稱「不認為是歧視」

H&M爭議廣告當事人,黑人小孩模特兒的母親泰莉受訪表示,她不認為「將『猴子』和『黑人』連結在一起就是歧視」。(美聯社)

2018-01-17 10:52

〔即時新聞/綜合報導〕知名服飾品牌H&M由於以黑人小孩為模特兒,身穿「叢林裡最酷的猴子(coolest monkey in the jungle)」上衣做為服飾示範圖,引起外界批評為種族歧視。儘管H&M已道歉與刪圖,但風波仍燒到黑人小孩模特兒的父母曼戈夫婦(Frank and Terry Mango)。曼戈妻泰莉受訪表示,她不認為「將『猴子』和『黑人』連結在一起就是歧視」。

綜合外電報導,H&M已對其涉種族歧視的黑人男童服飾廣告道歉與刪圖,但仍風波不斷,其在南非的分店日前遭不滿民眾闖入破壞而被迫關閉17間,如今也影響到黑人男童的父母曼戈夫婦。曼戈夫婦15日接受英國電視台ITV訪表示,他們最初並不認為廣告有涉歧視內容。

曼戈妻泰莉表示:「我看到兒子試衣時,沒有感到被歧視。但是爭議出現後,覺得如果我當初更注意細節的話,也許就不會發生現在的狀況」。泰莉解釋,「我不認為將『猴子』和『黑人』連結在一起就是歧視」,並表示「每個人對於種族主義都有不同的看法,這些不同意見應該受到尊重」。

由於並未批評H&M,曼戈夫婦害怕受到騷擾,也認為他們目前無法有正常的家庭生活,夫婦為了保護自己的孩子決定搬家。H&M除了發表道歉,又在13日的聲明中稱,公司堅信種族主義和有意或無意的偏見都不可接受。