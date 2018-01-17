向下洗腦 中國高中課本納「習思想」學習政治正確

中國國家主席習近平。（法新社）

2018-01-17 08:13

〔即時新聞／綜合報導〕中國教育部公布新修訂的《普通高中課程方案和語文等學科課程標準》，將「習思想」納入教材，跟毛澤東的詩作一起，成為高中生必修課程。

《星島日報》報導，在中國新修的高中必修課程中，「習近平新時代中國特色社會主義思想」列為歷史課程中；在語文課部分，擴大古文背誦篇文，從14篇大增至72篇，並必背毛澤東詩詞、魯迅、郭沫若、茅盾、巴金、艾青、臧克家、賀敬之、郭小川、周立波等作家「反映革命傳統」的作品。