美肯定我制裁北韓「即時、有力」 為國際榜樣

外交部北美司司長陳立國出席外交部例會。（資料照，記者呂伊萱攝）

2018-01-16 11:41

〔記者呂伊萱／台北報導〕國際社會對北韓實施制裁，我政府上週也依法斬斷涉嫌販油給北韓之台商的金流。外交部北美司司長陳立國今天表示，我與美方保持密集聯繫，單就北韓議題，自2016年至今已聯繫「高達27次」。陳立國也說，美方肯定台灣「有力、即時」的作為，也表彰我方為國際社會樹立珍貴榜樣。

北韓數次試射飛彈，造成區域緊張，聯合國安理會通過數項決議，徹底執行對北韓各項制裁措施，以維護區域和平、穩定與繁榮。

而韓國日前查扣一艘涉嫌轉運石油給北韓的貨輪「方向永嘉（Lighthouse Winmore）」號，台灣油品商陳世憲疑涉案走私石油到北韓。我法務部上週邀集國安局、內政部、外交部、金管會等單位，召開跨部會資恐防制審議會，首度通過制裁名單，將陳世憲及Billions Bunker、Bunker's Taiwan集團列入制裁名單，嚴禁任何商業、金融活動，全面斬斷金流。

陳立國今天出席外交部例會時說，我國自2016年7月發布「資恐防制法」，此次的確是實施首例，展現政府積極配合聯合國制裁北韓的決心，與我政府善盡國際社會負責任利害關係者的身份。陳立國也分享道，美國國務院第一時間以電郵回覆媒體時，也特別感謝台灣「有力、即時」的作為，表彰我方持續對北韓施加外交與經濟壓力的行動上，為國際社會樹立珍貴榜樣。

陳立國並說，此案主管機關為法務部，不過美方自2016年到2018年間，就北韓議題，已經透過外交部向我方政府聯繫，次數密集，「高達27次」，去年最密集共23次，顯示我與美方保持密切聯繫。陳立國也說，目前除了陳世憲個案以外，沒有其他訊息。