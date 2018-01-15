政府放寬婦女禁酒令 斯里蘭卡總統看報紙才知道

斯里蘭卡總統西里塞納（Maithripala Sirisena）看到報紙才知道政府要放寬女性禁酒令。（法新社）

2018-01-15 11:26

〔即時新聞／綜合報導〕斯里蘭卡政府10日宣布修改1955年的婦女禁酒令，承認法條歧視女性，但斯里蘭卡總統西里塞納（Maithripala Sirisena）卻表示，他看到報紙才知道政府要修法，他已決定撤銷這項改革，繼續維持女性禁酒令。

據《BBC》報導，當斯里蘭卡修法的消息傳出後，許多婦女對此表示歡迎，因為在這60多年以來，所有女性都不能買酒，現在只要年滿18歲就能購買了，而且女性到酒吧上班不用再取得政府許可證，可以直接去賣酒的場所工作。

然而，多數國民信仰佛教的斯里蘭卡，有宗教領袖出面痛批解決禁令的決定，他擔心這會造成更多女性酗酒，進而破壞家庭文化。總統西里塞納指出，他聽到這些批評後，已下令政府撤回改革。

西里塞納的決定也引起反對聲浪，批評者指責他沒有認真對待性別平等的議題。事實上，根據世界衛生組織2014年的統計，80.5％的斯里蘭卡女性從不喝酒，而男性則有56.9％不喝酒。15歲以上的斯里蘭卡女性中，不到0.1％大量飲酒，同齡男性則為0.8％。當地大多數女性不會飲酒，因為她們認為這與斯里蘭卡文化背道而馳。

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