溫哥華部長會議 美官員：將討論對北韓海上禁令

2018-01-12 11:26

〔駐美特派員曹郁芬／華府11日報導〕美國國務院政策計劃室主任胡克今天在記者會上表示，美國國務卿提勒森將出席16日在加拿大溫哥華舉行的部長級會議，這個會議的目的在建立一個務實的機制以繼續對金正恩施壓，會中將討論對北韓的海上禁令，包括要求聯合國公佈禁止出入各國港口的船隻名單。

胡克今天與國務院主管公共外交的次卿弋登史汀在國務院就提勒森的加拿大之行舉行記者會。被問到部長會議是否會談到對北韓的封鎖，這可能被北韓視為戰爭行為時，戈登史汀說：「所有的選項都在桌上」，但他們要的是北韓上談判桌討論廢除核武。美國國防部長馬提斯也預定出席這項會議。

胡克表示，這次部長級會議受邀的都是當年參與支援南韓打韓戰的聯合國成員，中國和俄國並未受邀，但會議結束後，與會國將向中、俄做簡報。這個會議代表向北韓施加最大施力的策略奏效，他們相信這是迫使金正恩改變，願意走上談判桌進行有意義對話的最佳方式。

胡克說，這次會議要評估制裁的成效，要談的議題之一是如何阻止北韓藉走私以規避聯合國的制裁，包括海上禁令。他們希望聯合國能公佈禁止出入各國港口的船隻名單，讓協助北韓走私的船隻嘗到代價。胡克肯定中國在北韓核武上的作為，但中國還可以做得更多，而且美國若覺得有必要，隨時可以對和北韓有往來的中國的銀行和金融機制進行制裁。

這次會議在南北韓針對冬奧舉行會談之際舉行，胡克說，南韓總統文在寅告訴訓普總統，週二的初步會談進行良好，他們會等著看兩韓交往會帶來什麼成果。但這次會談主題就是冬奧，不會有更多期待。至於美國與北韓是否可能在冬奧時會談，他斬釘截鐵地回答：「不會」。他表示，美國仍期望外交解決，正如提勒森所言，美國並不尋求北韓政府的更迭或崩潰，但美國會不眠不休地堅持下去直到北韓明確放棄核武為止。