加泰獨派提「遠距執政」考慮推流亡前主席再上台

2018-01-11 11:22

〔即時新聞／綜合報導〕加泰隆尼亞區議會去年12月舉行議會改選，獨派政黨得到過半席次，前加泰隆尼亞主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）所屬的「全力為加泰隆尼亞」（JpC）黨得票率最高，現正流亡比利時的伊格蒙特有望再任區主席。目前加泰隆尼亞獨派正考慮，讓流亡比利時的普伊格蒙特「遠距執政」的可能性。

綜合外媒報導，去年加泰隆尼亞區議會改選中，獨派政黨獲得過半席次。1月17日區議會將選出議會辦公室，若獨派能掌握議會辦公室，可能將提名目前流亡比利時的普伊格蒙特再次任職加泰區議會主席。

儘管西班牙最高法院已撤銷普伊格蒙特的國際逮捕令，但國內逮捕令仍然生效，普伊格蒙特一回國便將遭逮捕。加泰獨派對此狀況表示，可「遠距」提名普伊格蒙特，目前也無明文規定此做法不可行，普伊格蒙特可以視訊發表提名演說，或授權在議會現場的議員代為發表。

《中央社》報導，普伊格蒙特的親近人士表示，在21世紀「人不必親自待在加泰隆尼亞也能實行主席權...且在選戰中，遠距指揮一場政治運動是可能的」；普伊格蒙特也曾表示若再度成為主席，可透過通訊軟體如「Skype」遠距履行其職務。加泰統派政黨公民黨發言人伊內絲（Ines Arrimadas）則批評普伊格蒙特，「無法透過一個虛擬影象進行統治」。