波音747退役！機師空姐甜辦「夢幻婚禮」

達美航空機師彼得森與空服員蕾克，在最後一架波音747的商業客機，完成夢幻婚禮。（圖擷取自USA TODAY）

2018-01-07 12:06

〔即時新聞／綜合報導〕美國達美航空DL9771航班，是最後一架執飛的波音747客機，除了執行飛行任務，機師彼得森（Gene Peterson）與空服員蕾克（Holly Rick），也在這架飛機上，完成2人的夢幻婚禮。

綜合外媒報導，本月3日早上，DL9771自喬治亞州起飛，並在亞利桑那州降落，飛行時間約3小時。這是達美最後一架商業飛行的波音747客機，有「空中女王」之稱的波音747，將正式在美國走入歷史。

彼得森和蕾克愛情長跑9年，2人就是在這架飛機上認識，機長漢隆（Steve Hanlon）便提議，在這架別具意義的飛機上，舉辦婚禮。當天約有50名賓客、機組人員、記者，搭乘這架飛機，參加2人的婚禮。蕾克幸福表示自己「身處世界上最喜歡的地方」，並直言這是「夢幻婚禮」。

「空中女王」波音747在1970年1月，由泛美航空首飛，受多名美國總統的喜愛，也曾被用作美國「空軍一號」總統專機。波音747雖退出美國的商業飛行，但波音公司仍會以貨機和特別訂製款為走向，繼續生產。